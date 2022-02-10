Президент Российской Федерации Владимир Путин не просто так заговорил про убежище в Ростове-на-Дону для бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так считает российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. В свою очередь, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предложил Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям.

Экс-президент, комментируя предложение, заявил, что на Украине «разберутся сами». Кроме того, он назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского понравиться Российской Федерации.

Новостное агентство «Харьков». /

А вот политический и общественный деятель Николай Стариков заявил, что Владимир Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины. По его мнению, заявление российского лидера поставило в неловкое положение Порошенко и заставило задуматься о будущем Зеленского.

«Путин как опытный политик одной фразой вставил шпильку сразу двум украинским президентам. Он вставил шпильку Порошенко, который думал, что с ним никогда ничего подобного произойти не может. А также — действующему президенту, поскольку у него уже есть действующая заявка на успех», — заявил эксперт в эфире ток-шоу «Время покажет».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Николай Стариков выразил мнение, что Порошенко может рассчитывать на убежище в Российской Федерации, но только не в Ростовской области, а в Лефортовской тюрьме.

«Но мне кажется, что десятки миллионов российских граждан, если где-то и видят Порошенко, то точно не в Ростовской области, а в Лефортово. Это как минимум. И самое главное: воспользуется ли Порошенко предложением? Нет, конечно! Все активы Порошенко находятся на Западе. Поэтому как он может приехать сюда, если у него там заберут все?» — резюмировал Николай Стариков.

Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. Такое мнение озвучила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.