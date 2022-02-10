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Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины
Политика
Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Российской Федерации Владимир Путин не просто так заговорил про убежище в Ростове-на-Дону для бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так считает российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. В свою очередь, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предложил Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям.

Экс-президент, комментируя предложение, заявил, что на Украине «разберутся сами». Кроме того, он назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского понравиться Российской Федерации.

Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины
Новостное агентство «Харьков». /

А вот политический и общественный деятель Николай Стариков заявил, что Владимир Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины. По его мнению, заявление российского лидера поставило в неловкое положение Порошенко и заставило задуматься о будущем Зеленского.

«Путин как опытный политик одной фразой вставил шпильку сразу двум украинским президентам. Он вставил шпильку Порошенко, который думал, что с ним никогда ничего подобного произойти не может. А также — действующему президенту, поскольку у него уже есть действующая заявка на успех», — заявил эксперт в эфире ток-шоу «Время покажет».

Путин одной фразой про «убежище» вставил «шпильку» сразу двум президентам Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также Николай Стариков выразил мнение, что Порошенко может рассчитывать на убежище в Российской Федерации, но только не в Ростовской области, а в Лефортовской тюрьме.

«Но мне кажется, что десятки миллионов российских граждан, если где-то и видят Порошенко, то точно не в Ростовской области, а в Лефортово. Это как минимум. И самое главное: воспользуется ли Порошенко предложением? Нет, конечно! Все активы Порошенко находятся на Западе. Поэтому как он может приехать сюда, если у него там заберут все?» — резюмировал Николай Стариков.

Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. Такое мнение озвучила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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