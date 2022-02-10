Будет страшнее, чем Чернобыль: Ищенко раскрыл провокацию, готовящуюся на Украине

Западным странам необходимо показать на весь мир ужасную картинку с Украины с большим числом жертв, чтобы обвинить во всем Россию. Об этом заявил политолог, дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

На линии разграничения в Донбассе готовятся провокации СБУ и Вооруженных сил Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, провокаторы намерены действовать в стиле «Белых касок» в Сирии. При этом, отметил он, активно подталкиваемая к военной авантюре власть в Киеве понимает свою судьбу после разжигания конфликта и осознает всю тяжесть его последствий.

«Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «Белых касок» в Сирии. Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», — заявил Нарышкин в интервью газете «МК».

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь политолог Ростислав Ищенко также заявил о том, что западные государства могут устроить масштабную провокацию на Украине, подорвав плотины гидроэлектростанций, которые сегодня и так находятся в плачевном состоянии.

«Они могут просто снести каскад днепровских электростанций, тогда будут и разрушения, и трупы в неограниченном количестве. Приедут диверсионные группы, заложат взрывчатку и взорвут. Это сделать несложно. Тем более что часть этих плотин находятся на территориях, которые лояльно относятся к Украине. Только Киевское и Каневское водохранилища находятся на спорных территориях — между западом и востоком страны. Удар будет нанесен по территориям, которые заселены нелояльным населением. И трупов будет более чем достаточно. Можно будет это все снять и с вертолета, самолета, да хоть со спутника», — заявил эксперт в интервью «Украине.ру».

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Ищенко также считает, что иностранные спецслужбы могут устроить провокацию и на украинских атомных электростанциях. По его словам, будет страшнее, чем Чернобыль, поскольку таких очагов может быть несколько.

«На Украине также много атомных электростанций, поэтому могут взорвать несколько блоков. Пусть даже и не будет трупов, но тогда на Украине могут возникнуть сразу несколько «Чернобылей». Но по атомной электростанции сложнее попасть, чем по плотинам, которые и так уже серьезно изношены. Поэтому вариантов, чтобы устроить провокацию, более чем достаточно. Но американцам нужна очень громкая и страшная провокация. Им нужно показать большое количество погибших и масштабные разрушения, чтобы потом все свалить на Россию», — резюмировал Ростислав Ищенко.

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