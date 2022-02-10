Путин заявил, что его фраза про «красавицу» Украину не имела личного измерения

Москва, 10 февраля. Президент России Владимир Путин прокомментировал свою реплику по Украине: «Нравится не нравится — терпи, моя красавица».

Путин подчеркнул, что его выражение не имело никакого личного измерения. Глава государства отметил, что за все время своего нахождения на посту президента РФ ни разу не позволил себе перейти на личности.

«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства (Украины Владимира Зеленского. — Прим. ФАН.) слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», — высказал он свое мнение.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин подразумевал необходимость выполнения Украиной взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что заявления, подобные словам Путина о «моей красавице» Украине, вызовут возмущение у любого в администрации американского лидера. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.