Русский Нострадамус Мошков предсказал преодоление упадка России после «сотен тяжелых лет»

Москва, 10 февраля. Российский археолог и этнограф Валентин Мошков, получивший прозвище Русского Нострадамуса, составил предсказание о будущем России.
Мошков еще в начале 20 века прославился тем, что стал автором математической модели, благодаря которой можно предсказать будущее. Чтобы «просчитать» грядущие события, ученый опирался на исторический анализ становления народа.
Так, любое общество проходит исторический цикл от расцвета до полного упадка за 400 лет. После этого любая страна возвращается в исходную точку.
Сейчас, согласно теории генерала Мошкова, Россия переживает период упадка, который завершится в 2062 году. А начавшийся после этого подъем достигнет максимума в 2112 году.
Если верить Русскому Нострадамусу, Россию впереди ждут лучшие времена. Но в то же время, если учитывать «сословную разницу» в 115 лет, для большинства россиян в 2027 году упадок только начнется.
«А это значит, что нас ждет около сотни тяжелых лет», — пишет издание «Правда.Ру».
Расшифрованное пророчество болгарской ясновидящей Ванги предсказало человечеству трудности в 2022 году. При этом самой страшной датой названо 22 февраля.