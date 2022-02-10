Русский Нострадамус Мошков предсказал преодоление упадка России после «сотен тяжелых лет»

Москва, 10 февраля. Российский археолог и этнограф Валентин Мошков, получивший прозвище Русского Нострадамуса, составил предсказание о будущем России.

Мошков еще в начале 20 века прославился тем, что стал автором математической модели, благодаря которой можно предсказать будущее. Чтобы «просчитать» грядущие события, ученый опирался на исторический анализ становления народа.

wikipedia.org / Мошков Дмитрий Валентинович / public domain

Так, любое общество проходит исторический цикл от расцвета до полного упадка за 400 лет. После этого любая страна возвращается в исходную точку.

Сейчас, согласно теории генерала Мошкова, Россия переживает период упадка, который завершится в 2062 году. А начавшийся после этого подъем достигнет максимума в 2112 году.

Если верить Русскому Нострадамусу, Россию впереди ждут лучшие времена. Но в то же время, если учитывать «сословную разницу» в 115 лет, для большинства россиян в 2027 году упадок только начнется.

«А это значит, что нас ждет около сотни тяжелых лет», — пишет издание «Правда.Ру».

Расшифрованное пророчество болгарской ясновидящей Ванги предсказало человечеству трудности в 2022 году. При этом самой страшной датой названо 22 февраля.