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Излишний оптимизм: почему российский газ нужен будет Германии как минимум еще полвека

Экономика
Излишний оптимизм: почему российский газ нужен будет Германии как минимум еще полвека
Федеральное агентство новостей  / 

Прогнозы министра экономики ФРГ Роберта Хабека относительно необходимости газовых поставок в течение 13 лет излишне оптимистичны. Если не свершится какое-то невероятное научное открытие в области энергетики, Германии нужен будет российский газ как минимум еще 50 лет. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог Иван Аркатов.

В ходе одной из конференций вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил мнение, что страна не сможет обойтись без природного газа в течение ближайших 13 лет, передает ТАСС.

Как сказал Аркатов, такое заявление министра экономики ФРГ вполне логично. Немецкие политики в своем информационном поле сейчас стараются максимально доступно объяснить своим гражданам, почему им нужен российский газ, в то время как они же сами кричат о страшной и ужасной России. Но у такого заявления может быть и еще одна цель — защита своей позиции по «Северному потоку — 2» перед американцами.

«С другой стороны, это можно рассматривать как попытку отыграть в медиапространстве свою позицию касательно «Северного потока — 2». На мой взгляд, озвученный срок — 13 лет — это слишком оптимистичный прогноз. Ведь они отказались от атомной энергетики, активно выступают за различные «зеленые» проекты и закрывают другие энергетические отрасли. Я уверен, что если не свершатся внезапно какие-то новые открытия в области возобновляемой энергетики, то в ближайшие 50 лет, а может, и 100, им нужен будет газ, причем российский газ», — считает Аркатов.

При этом немцы прекрасно понимают, что без нашей страны энергетический кризис им не преодолеть: мерзнуть и останавливать производства они уж точно не будут из-за надуманных причин, уверен Аркатов. Поэтому Германия будет максимально стараться защитить свою позицию по «Северному потоку — 2» перед США — просто бизнес, ничего личного.

Еврокомиссия в свою очередь ищет альтернативу российскому газу. Как сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз обсуждает с представителями США, а также других государств вопрос увеличения поставок газа в Европу.

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россия германия газ северный поток - 2 энергетический кризис
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