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Курс евро в ходе торгов Мосбиржи опустился до 85 рублей впервые с 12 января

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 18:32
Экономика
Курс евро в ходе торгов Мосбиржи опустился до 85 рублей впервые с 12 января
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Европейская валюта в ходе торгов на Мосбирже 10 февраля вплотную приблизилась к психологически значимой отметке в 85 рублей.

По состоянию на 16:04 московского времени курс евро расчетами «на завтра» снижался на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее он доходил до 85 рублей, что стало минимумом с 12 января. Слабеет и доллар — американская валюта торгуется по направлению к 74 рублям.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль начал укрепляться по отношению к основным мировым валютам на фоне слабых колебаний в обеих парах в течение первой половины четверга. Позитивное влияние оказывает ожидание дальнейшего смягчения геополитической напряженности вокруг РФ.

Укреплению российской валюты способствуют также общее ослабление доллара, высокие цены на нефть, восстановление американских фондовых индексов и ожидание повышения ключевой ставки Центробанком РФ 11 февраля.

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