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Предприятия Польши оказались на грани разорения из-за подорожания газа почти на 1000%

Экономика
Предприятия Польши оказались на грани разорения из-за подорожания газа почти на 1000%
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 10 февраля. Подорожание газа в Польше почти на 1000% поставило предприятия на грань разорения и закрытия.

Производителям хлеба и хлебобулочных изделий приходится повышать цены на свою продукцию очень аккуратно, ведь иначе в стране может начаться смута. Они объединились с другими предпринимателями и обратились к парламентариям и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой решить проблему с затратами на газ, пишет портал «Откровенно.ру».

«До сих пор я платил за газ пять тысяч злотых, в этом году получил счёт на 35 тысяч злотых, а неделю назад — на 51 тысячу злотых», — пожаловался Анджей Войчеховский, владелец одной из пекарен, вице-президент «Хлебопекарной ассоциации Польши» и глава Гильдии продовольственных ремесел в Щецине.

Бизнесмены посчитали, только с прошлого августа по настоящее время газ подорожал на 600%. В общей сложности его стоимость выросла за год на 920%, а это почти 1000%.

Голубое топливо в других странах ЕС подорожало в среднем на 50%, и это уже стало ударом для экономик, а в Польше ситуация просто катастрофическая.

«По всей Европе энергетические сборы пошли вверх, это правда, но не 500 или 800 процентов! Я разговариваю с европейскими местными властями. У них счета выросли на 50%. Тоже много. Но, в Польше повышение космическое», — говорит маршал Западно-Поморского воеводства от партии Гражданской платформы Ольгерд Геблевич.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Польшу ждет такая же судьба, как Украину, а именно шестой раздел и раскол.

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польша газ европа цены на газ газовый кризис
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