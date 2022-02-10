Белгородские таможенники изъяли у украинки череп и медвежью шкуру

Белгород, 10 февраля. Таможенники пропускного пункта Нехотеевки, остановив для досмотра автомобиль гражданки Украины, обнаружили шкуру бурого медведя и череп животного.

Женщина сообщила, что купила эти предметы с целью оформления своего дома, однако товар не задекларировала и разрешительных документов представить не смогла, сообщили сетевому изданию «Бел.Ru» сотрудники пресс-службы таможни.

Украинке грозят штрафы как за недекларирование или недостоверное декларирование, так и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров.

Изъятые шкура и череп помещены в камеру хранения вещественных доказательств.

Ранее ФАН рассказывал о находке ростовских таможенников. Они обнаружили под обшивкой автомобиля гражданки Украины 7000 сигарет.