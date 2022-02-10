МИД Британии объяснил присутствие кораблей ВМС страны в Черном море интересами нацобороны

Лондон, 10 февраля. Присутствие боевых кораблей ВМС Британии в Черном море обусловлено интересами национальной обороны, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Она сообщила, что Британия работает с партнерами по Североатлантическому альянсу над укреплением собственной обороны. Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать попытку вторжения корабля британских ВМС в российские территориальные воды в Черном море, Трасс заявила, что такие действия «обусловлены поведением России».

«Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО — это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход», — сказала она.

Трасс добавила, что было бы лучше, если бы Россия приняла меры по деэскалации, чтобы Лондон не предпринимал подобные шаги. При этом она подчеркнула, что «никто не подрывает безопасность РФ».

Отметим, что летом минувшего года британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничникам пришлось открыть предупредительную стрельбу, чтобы остановить нарушителя.

Ранее сообщалось, что Британия перебросила дополнительный военный контингент в Эстонию. По словам экспертов, британские военнослужащие будут представлять угрозу для российской армии.