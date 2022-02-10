Швейцарские ученые заменили пластиковую упаковку на морковный жмых

Новую альтернативу пластику придумали европейские ученые. Они решили изобрести упаковку для продуктов на основе морковного жмыха.

Необычную задумку презентовали сотрудники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий. Они показали, как можно использовать очистки и минимизировать применение неразлагаемых веществ.

«Производство упаковки мы начинаем с обработки овощей. Для создания оболочки мы используем морковку, которая непригодна для продажи, то есть которая должна была стать отходами», — объясняет представитель лаборатории Густав Нюстрем.

Процесс создания упаковки выглядит следующим образом. Сначала из испорченной морковки отжимают сок. Получившийся жмых отправляют в лабораторию. Там его обесцвечивают и превращают в однородную массу. Вещество тончайшим слоем с помощью распыления наносят на продукт.

Исследователи предлагают в первую очередь использовать морковную оболочку для огурцов. Этот овощ быстро портится в пластике.

Сотрудники лаборатории подчеркнули, что получившийся состав намного дешевле, чем аналоги из древесины. При этом его свойства идентичны с пластиком.

Потребитель сможет легко смыть оболочку из жмыха под струей воды. При этому огурец в ней остается свежим на неделю дольше.