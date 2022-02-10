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Бывший прокурор Пискун объяснил, почему Европа «снесет» Зеленского ради Минских соглашений

Политика
Бывший прокурор Пискун объяснил, почему Европа «снесет» Зеленского ради Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 февраля. Если Зеленский не выполнит Минских договоренностей, то это сделает другой президент, который досрочно придет ему на смену.

Коллективный запад и особенно Европа не будут больше терпеть метаний украинской власти в попытке переписать или же просто отказаться от выполнения Минских соглашений. Для того, чтобы понять истинное отношение лидеров ЕС к этим договоренностям, нужно хотя бы немного разбираться в принципах западной демократии и международного права. Для Запада — любой подписанный и заверенный на высшем уровне документ фактически священен. Поэтому Владимиру Зеленскому и его команде не удастся сорвать Минские договоренности. Если он не подчинится, ему быстро найдут замену. Следующим президентом Украины станет тот, кто согласится беспрекословно выполнить все условия и принести мир в Донбасс.

Таким мнением с журналистами телеканала «НАШ» поделился бывший генпрокурор Украины Вячеслав Пискун, подчеркнув, что европейские партнеры Киева не остановятся ни перед чем, лишь бы довести дело с Донбассом до логического конца.

Бывший прокурор Пискун объяснил, почему Европа «снесет» Зеленского ради Минских соглашений
Федеральное агентство новостей /

«Если Зеленский не выполнит Минских соглашений, даже в какой-нибудь другой интерпретации, которая еще может появиться, Европа его просто «снесет» во всех смыслах. И эти договоренности выполнит другой президент, которого поставят на его место. Нужно просто знать американскую и европейскую дипломатию и институт права. Президентом Украины будет тот, кто даст гарантии выполнения Минска-2 не дольше, чем за два месяца. Это же квинтэссенция мирового порядка. Мы слишком сильно заострили вопрос выполнения-невыполнения условий. За нас поручились, мы пообещали, но ничего не делаем. А назад ведь дороги нет. Все уже подписано. Европа просто понять не может, как можно не выполнить то, что вы подписали. Зеленский этого не понимает, и в этом его фатальная ошибка», — объяснил главный просчет Киева бывший прокурор.

Пискун заверил ведущих в том, что Европа не готова ждать, пока Киев будет пытаться переформатировать Минск-2. Слишком много времени и так потрачено впустую. Европейцы не готовы рисковать еще десятилетием нестабильности ради прихотей Украины. Поэтому Зеленского просто заменят другим, если он в ближайшие дни не пойдет на попятный и не начнет реализовывать основные пункты мирных соглашений.

Ранее политолог Михаил Погребинский описал жесткий ответ Москвы на размещение ПРО США под Харьковом.

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