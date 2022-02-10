Политолог Кедми предостерег США и НАТО от «шуток» с Россией

Москва, 10 февраля. Москва неоднократно пыталась объяснить Западу, что требования РФ по гарантиям безопасности — это не «шутки».

Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил политолог Яков Кедми. Эксперт «перевел» для США и НАТО четкое послание Путина по гарантиям безопасности.

По его словам, страны Запада все еще не начали всерьез обсуждать предложения РФ. Однако российский лидер доходчиво объяснил, что Москва «не шутит». Если до Вашингтона и Брюсселя не дойдет и это, Кремль обеспечит безопасность страны с помощью военных способов, подчеркнул Кедми.

«Россия сама установит то положение, которое ей необходимо, обеспечит свою безопасность военно-техническими методами», — сказал Кедми.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Таким образом, политолог ясно расшифровал для Запада послание Путина. По его словам РФ не отступится от своей позиции по гарантиям безопасности. Ключевым требованием Москвы является отказ НАТО от расширения на восток

Как стало известно ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы ответить на реакцию коллективного Запада по вопросу гарантий безопасности. Для формирования окончательного ответа потребуется решение российского президента, отметил он.