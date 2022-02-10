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Российский посол в Токио выступил против размещения американский РСМД в Японии

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 18:16
Армия
Российский посол в Токио выступил против размещения американский РСМД в Японии
wikipedia.org  /  PD

Токио, 10 февраля. Японские власти обсуждают вопрос размещения в стране американских РСМД. Российский посол в Токио Михаил Галузин сообщил, что Москва будет расценивать ракетный арсенал ВС США как угрозу.

Об этом в четверг заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин комментируя сообщение о возможном соглашении между Вашингтоном и Токио по поводу размещения на японской территории ракетного арсенала ВС США.

«Поэтому мы все-таки рассчитываем, что японская сторона будет учитывать и такой принцип, как неделимость безопасности, а он подразумевает необходимость не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — заявил посол в интервью «Интерфаксу».

Ранее американские власти выразили поддержку Токио. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает японский суверенитет над островами южной части Курил, о чем сообщило RT.

Политолог Дмитрий Дробницкий дал оценку заявлению американского посла и пришел к выводу, что его слова поддержки для Токио являлись лишь частной фантазией.

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россия япония сша галузин
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