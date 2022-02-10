Переговоры Путина и Токаева продлились 3,5 часа

Москва, 10 февраля. Переговоры главы российского государства Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москве завершились.

По словам Путина, это был первый саммит лидеров после январских событий в Казахстане.

Известно, что во время встречи президенты России и Казахстана рассмотрели перспективы дальнейших взаимоотношений между двумя государствами. Также Путин и Токаев обменялись мнениями насчет интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что миротворцы из России сыграли важную роль в обеспечении тыла и защиты объектов во время беспорядков в Казахстане. Об этом 10 февраля заявил Токаев.