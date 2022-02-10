Сын Елизаветы II во второй раз заболел коронавирусом

Лондон, 10 февраля. Наследник британского престола, принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. В связи с этим, член королевской династии был вынужден уйти на самоизоляцию.

Принц Чарльз узнал о положительном результате теста на коронавирус утром 10 февраля. Известно, что он регулярно проходит медицинский осмотр. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Наследник королевского престола отметил, что не сможет посетить мероприятия в Винчестере. Теперь он и его супруга Камилла Паркер-Боулз вынуждены отправиться на самоизоляцию.

Примечательно, что это второй раз, когда принц Чарльз заражается коронавирусом. Первый раз он перенес недуг весной 2020 года.