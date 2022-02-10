Новейшие бронеавтомобили ВС Польши «Гадюка» оказались бессильны перед бездорожьем

Варшава, 10 февраля. ВС Польши столкнулись с проблемами из-за плохой проходимости новейших разведывательных бронеавтомобилей «Гадюка», которые недавно были в торжественной обстановке переданы войскам главой минобороны страны Мариушем Блащаком.

Планировалось, что новые бронеавтомобили будут использоваться для мониторинга обстановки на границах страны, однако они оказались бессильны перед бездорожьем. Если изначально к боевым разведывательным машинам (БРМ) у ВС Польши вопросов не возникало, то при наступлении зимы проблемы обнаружились быстро.

Новейшие боевые единицы разочаровали польских военных. Оказалось, что шины, которые шли в комплекте, абсолютно не подходят для движения по рыхлому снегу и раскисшим грунтовым дорогам. По имеющейся информации, в программу финансирования попросту не включили комплекты зимних шин для «Гадюк».

Польским военнослужащим из-за сложившейся ситуации пришлось пользоваться исключительно дорогами общего пользования, чтобы добраться к месту выполнения боевых задач. Движение по пересеченной местности в условиях заснеженного приграничья оказалось невозможным.

Ранее сообщалось, что Польша с треском провалила проект создания танка-невидимки. Варшава хотела разработать тяжелую боевую машину для борьбы с Россией, однако эта затея не увенчалась успехом.