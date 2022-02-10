ЛНА приветствовала избрание Фатхи Башаги новым премьер-министром Ливии

Бенгази, 10 февраля. Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА( поддержало решение парламента избрать Фатхи Башагу премьер-министром нового правительства страны.

Соответствующее заявление зачитал официальный представитель вооруженных сил генерал-майор Ахмад Мисмари. Армия положительно отреагировала на назначение бывшего министра внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги главой исполнительной власти.

«Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил приветствует и поддерживает решение ливийского парламента, принятое сегодня, в четверг, 10 февраля, поручающее Фатхи Башаге сформировать новое правительство», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы выразили надежду, что будущий кабмин поспособствует улучшению обстановки в североафриканской стране. В заявлении содержится пожелание сотрудничества исполнительной власти с армией и службами безопасности, чтобы защитить суверенные институты от шантажа и захвата со стороны преступных группировок.

Экс-главе МВД предстоит в ближайшие дни сформировать новый кабмин. Однако Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы, объявленное нелегитимным, намерено продолжить работу до проведения всеобщих выборов.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обвинил Дабибу в инсценировке покушения ради привлечения внимания к себе в преддверии выборов нового премьер-министра. По его словам, таким образом глава ПНЕ совершил политическое самоубийство.