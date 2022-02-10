Нострадамус предсказал военный конфликт и хаос из-за опасного заболевания в 2022 году

Москва, 10 февраля. Многие эксперты занимаются расшифровками пророчеств французского оракула Нострадамуса. Его предсказания на 2022 год сулят военный конфликт и эпидемию опасного вируса.

Пророчества алхимика свидетельствуют о появлении новых неизученных вирусов. Один из них окажется смертельным и придет из страны, которая расположена на востоке. Кроме того, в 2022 году человечество ожидает крупный военный конфликт.

Он начнется из-за большого числа мусульман, которые наводнят Старый Свет. Они будут навязывать свои устои, что спровоцирует вооруженное столкновение.

«Однако люди будут гибнуть не только от военных действий, в мире воцарится хаос из-за появления смертельного вируса, от которого не будет спасения», — приводит пророчество Нострадамуса издание Om1.ru.

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Относительно России пророк высказывался достаточно оптимистично. Он заявлял, что страна сможет пережить все недовольства и волнения. К 2022 году положение дел в России станет более спокойным.

Астролог Нострадамус предсказал природные катаклизмы и крах мировой экономики в 2022 году. Расшифровщики считают, что он предупреждал человечество о непоправим уроне.