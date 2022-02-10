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Экономика
Годовая инфляция в США продолжает ускоряться
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Годовая инфляция в США продолжает ускоряться

Экономика
Годовая инфляция в США продолжает ускоряться
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 февраля. Инфляция в Соединенных Штатах оказалась выше прогнозов и составила 7,5% в годовом выражении, говорится в докладе министерства труда.

Стоимость потребительских товаров в стране выросла на 0,6% по итогам января. Эксперты рассчитывали на годовую инфляцию в 7,3%, но она достигла 7,5% по официальным данным. При этом базовый показатель (исключающий цены на продукты и энергоносители) составил 6%, пишет агентство «Прайм».

Несмотря на недавнее январское снижение цен на энергоносители — минус 0,6% — они стали категорией товаров, сильнее остальных подорожавшей за год. По сравнению с уровнем 2021 года рост составил почти 40%.

Темпы инфляции в Евросоюзе также вышли на рекордные уровни, в годовом выражении они составили 5,1%. Наиболее высокие значения зарегистрированы в Литве и Эстонии.

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