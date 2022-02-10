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Первый канал показал видео тренировки фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине

Олимпийские игры 2022
Первый канал показал видео тренировки фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 10 февраля. Известная российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, 15-летняя Камила Валиева приняла участие в своей первой тренировке после командного турнира на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.

На опубликованном Первым каналом видео можно увидеть, как Валиева эффектно отрабатывает различные элементы фигурного катания под чутким присмотром команды тренеров в лице Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Первый канал показал видео тренировки фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Валиева в составе сборной России выиграла в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения перенесли. Как выяснилось, причиной этому стали сомнительные допинг-пробы россиянки.

Со словами поддержки в адрес Валиевой обратились многие ее соотечественники, включая главного тренера россиянки Этери Тутберидзе и фигуристки Елизавету Туктамышеву. Не обошла эту ситуацию своим вниманием и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, посоветовавшая Валиевой не реагировать на злопыхателей.

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фигуристка тренировка валиева
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