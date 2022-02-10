Алексей Алешковский считает, что Россия догоняет по качеству сериалов США и Англию

Москва, 10 февраля. Президент Гильдии сценаристов Алексей Алешковский поделился мнением о качестве сериального контента в России.

Алешковский отметил, что в стране есть нехватка авторов, но самым важным остается коммуникация между продюсерами, редакторами, сценаристами и режиссерами. По словам журналиста, с появлением онлайн-платформ появилась большая свобода в жанрах и форматах, но аудитория все еще продолжает формироваться.

«У нас все чаще появляются блестящие и неожиданные проекты. Я бы сказал, что по качеству сериального контента Россия начинает дышать в затылок лидерам гонки — США и Англии», — заявил Алешковский в беседе с корреспондентом «Центральной службы новостей».

Ранее стало известно о старте съемок новых эпизодов сериала «Склифосовский», которые выйдут в юбилейном, десятом сезоне. Актер Максим Аверин вернется к роли гениального хирурга Олега Брагина в продолжении.