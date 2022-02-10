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Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры 2022
Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине
Global Look Press  /  Ding Xu/XinHua

Пекин, 10 февраля. Российская сборная опустилась на девятую строчку в медальном зачете 24-х зимних Олимпийских игр.

Спортсмены из РФ не сумели завоевать наград в очередной соревновательный день пекинской Олимпиады. Сборная России ухудшила свое положение в медальном зачете, опустившись с восьмого на девятое место. Первую строчку занимает немецкая олимпийская команда. Сборные Норвегии и Австрии располагаются на втором и третьем местах соответственно.

Зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР. Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

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