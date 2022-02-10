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Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен разочаровался в устройствах Apple

Технологии
Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен разочаровался в устройствах Apple
Prt Scr youtube.com  /  TT Technology

Пало-Альто, 10 февраля. Гаджеты, производимые компанией Apple, от поколения к поколению практически не меняются. Как отметил глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен, новый гаджет — это всего лишь разочаровывающее продолжение предыдущего устройства.

Хольцхаузен объяснил, что те же «умные» часы Apple Watch служат ему лишь в качестве фитнес-браслета. Прочие функции этого устройства, по словам дизайнера, лишены всякого смысла. И надеяться, что компания из Купертино выпустит что-то действительно оригинальное, не приходится.

«Самое грустное в продуктах Apple заключается в том, что от них уже ничего не ждешь. Такое чувство, что каждый новый гаджет — это просто продолжение, небольшая доработка того же самого. То, что они делают, не вдохновляет», — отметил он в подкасте Спайка Ферестена.

Шпильку в адрес Apple в свое время пустил и глава Tesla Илон Маск. Он назвал основанного Стивом Джобсом IT-гиганта «кладбищем Tesla» и подчеркнул, что на работу в него устраиваются лишь те, кто не добивается успеха в его собственной компании.

Apple между тем стала первой зарубежной компанией, исполнившей российский «закон о приземлении» и открывшей свое представительство в этой стране.

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