Практически жил на кладбище: писатель Олег Рой рассказал, как переживал смерть сына

Писатель Олег Рой открыл душу и в деталях рассказал о трагический гибели любимого 18-летнего сына Евгения. Молодой человек погиб, когда в канун Рождества наряжал елку к приезду отца. Табуретка, на которой стоял Евгений, сломалась. В результате парень выпал из окна третьего этажа своей московской квартиры. Поскольку он был в домашней одежде, то получил обморожения. И Олег Рой уверен, что, если бы соседи помогли его сыну, а не отнеслись равнодушно к крикам о помощи, то Евгений был бы жив. В этом писатель признался в студии программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия-1».

«Когда он уже был в госпитале, то травм, которые бы ему больше не позволили жить, не было. Он был одет в футболку в шортики, а на улице зима. Он в какой-то момент очнулся и просто кричал «помогите» и «папа, спаси!». Он так и кричал. А люди праздновали. Праздновали Рождество. Им было хорошо, уютно и комфортно дома на первом и на втором этажах. Они слышали. Потому что, когда следователь спрашивал, они говорили, что они думали, что это пьяница. И я ни разу в жизни больше не слышал подобных оправданий. И я не понимаю, почему, если человек не трезв, то он больше не является человеком», — поделился Олег Рой.

Prt Scr youtube.com / Россия 1

Врачи должны были ампутировать Евгению кисти рук и ступни. Молодого человека три раза вводили в искусственную кому. В промежутках, когда он был в сознании, отец разговаривал с сыном. Именно тогда Олег и дал обещание, которое не смог выполнить.

«Он меня спросил: «Папка, ведь все будет хорошо?». Я ему ответил, что, конечно, все будет хорошо. А он говорит: «Ты правда в это веришь — так и будет?». И я сказал «да». Врач сказал, что надо его уводить. Его увели в кому, и в эту ночь его не стало», — со слезами на глазах рассказал писатель.

После похорон сына Олег Рой несколько месяцев жил на кладбище у могилы Евгения. Он проводил там ночи и дни, иногда уходя греться в машину. Бензин, еду и одежду ему привозили друзья.

«Я лежал рядом с могилой и понимал, что практически на расстоянии вытянутой руки — мой сын. В какой-то момент я понимал, что это близко к сумасшествию», — отметил собеседник Бориса Корчевникова.

По словам Олега Роя, боль от потери любимого сына не только не утихает, но и с каждым днем становится сильнее.

«Некоторые люди говорят, что боль имеет такое свойство — проходить с годами. Это говорят те люди, у которых не было, по всей видимости, боли. Боль только усиливается. Она перерождается. И я иногда ловлю себя на том, что я начинаю в прохожих молодых людях искать лицо своего сына. И я осознаю, что я в некоторых романах до мельчайших подробностей описывал смерть своего сына и мое с ним расставание», — заявил Олег Рой.

Пресс-служба Олега Роя /

Олег Рой — российский писатель, автор сценариев для кино и мультипликационных фильмов, продюсер и журналист. Он выпустил почти 40 книг в жанрах фантастики, комедии, психологического триллера и сентиментальной прозы. Также пишет книги для детей. Член Союзов писателей Европы и России. По информации на официальном сайте литератора, он лауреат Бунинской и Новой Пушкинской литературных премий. Награжден Золотым рыцарским крестом доблести и чести за достижения в области литературы и благотворительности.

Ранее в шоу Вадима Манукяна «Давай поговорим» Рой рассказал о современном положении вещей в писательской отрасли. Он отметил, что 60% российских писателей прекратили заниматься этой деятельностью, так как не видят в этом финансового смысла. Сегодня прибыль от издания на бумаге двух книг в год может в лучшем случае приносить до 30 тысяч рублей в месяц. Именно по этой причине Олег Рой решил изменить концепцию своей деятельности.