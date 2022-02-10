Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков исключает возможность сохранения внеблокового статуса Украины в существующих условиях противостояния геополитических соперников. По его словам, не существует никаких юридических документов, которые гарантировали бы Украине сохранение этого статуса.

По мнению эксперта, внеблоковый статус какого-либо государства обеспечивается сильным соседом, который имеет рычаги на внутриполитическую ситуацию в этой стране. Однако Евросоюз не заинтересован в сохранении этого статуса Украины, а у России, по его словам, в данный момент таких рычагов влияния нет.

«Поэтому эта идея звучит прекрасно, но она не реализуема. Более того — внеблоковость, нейтральность уже не имеет никаких юридических оков в современном геополитическом пространстве Европы, а уж тем более в рамках конфронтации Запада с Россией», — заявил Иван Скориков.

Обсуждение западными политиками варианта «финляндизации» Украины эксперт считает нонсенсом, поскольку это противоречит принципам европейской политики, которая всегда, скорее, мирилась с нейтральным статусом той же Финляндии, чем поддерживала его.

«В западной политологии термин «финляндизация» имеет негативную коннотацию, поскольку означает утрату суверенитета на правах младшего партнера вблизи с большим соседом, который разрешает какие-то остатки суверенитета вместо поглощения. То есть здесь прямая аналогия с послевоенными отношениями СССР и Финляндии, которую СССР не поглотил, хотя исторически и военно-политически основания для этого были. Финляндия осталась нейтральной суверенной страной, которая все-таки не являлась геополитическим копьем Запада против СССР», — отметил Иван Скориков.

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Теперь же эксперт не может в полном смысле назвать Финляндию независимым внеблоковым государством.

«Условно внеблоковой по-настоящему можно считать только Швейцарию. Финляндия и Швеция имеют отношения в том числе и военно-политического характера в рамках ЕС. Это абсолютно политически зависимые государства, и в любой момент они могут сменить свой внеблоковый статус так же, как [экс-президент Украины] Петр Порошенко за 11 дней в декабре 2014 года», — пояснил Иван Скориков.

Вопрос сохранения внеблокового статуса Украины, по его словам, можно обсуждать, делая акцент на том, что отказ Украины от внеблокового статуса, инициированный Порошенко и одобренный Верховной радой, является нелегитимным с точки зрения украинского законодательства.

«Отказ от внеблоковости Украины в 2014 году — это нарушение государственных основ Украины. Украинская государственность основана на акте независимости, который был подтвержден референдумом. И там прямо черным по белому написано, что Украина учреждается как внеблоковое государство. Поэтому эти законодательные инициативы, которые реализовались при Порошенко и сейчас еще больше утверждаются в нормативно правовых актах Украины, противоречат главному закону конституции. Там в самом начале есть фраза, что государство Украина основано этим актом независимости, соответственно, все дальнейшее не может противоречить первоосновному документу», — рассказал Иван Скориков.

Пренебрежение украинскими политиками и их западными партнерами основных законов страны, по его мнению, свидетельствует о том, что и в дальнейшем никакие внеблоковые юридические обязательства ими не будут соблюдаться. Это дает право России действовать так, как она захочет, отметил эксперт.