Милонов: глава ПНЕ Дабиба цепляется за власть в Ливии ради сохранения личного статуса

Триполи, 10 февраля. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба обеспокоен личным обогащением, а не стабилизацией обстановки в стране, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик раскритиковал действия Дабибы, который отказывается покидать пост главы правительства, хотя срок его полномочий истек 24 декабря 2021 года в день несостоявшихся выборов. Ливиец не заинтересован в обеспечении надлежащих условий для граждан, а пытается использовать положение для продвижения собственных интересов.

«Он (Дабиба, — Прим. ФАН) окончательно подтверждает свою известную репутацию, что главное — личный статус, а не вопрос стабилизации обстановки в Ливии. И ему, конечно, гораздо важнее во что бы то ни стало оставаться при видимости власти, нежели принять решение, которое было демократическим путем установлено, и сложить свои полномочия», — сказал Милонов.

По его словам, на Дабибу делают ставки те, кто заинтересован в продолжении конфликта и гражданского противостояния в североафриканской стране. Они стараются, чтобы Ливия и дальше представляла собой «удобный плацдарм для третирования всего региона по заданию США и их союзников, а также Турции».

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

В январе спикер ливийского парламента Агила Салех объявил, что мандат кабмина Дабибы истек. На прошлой неделе законодательный орган начал принимать документы от кандидатов в премьер-министры нового правительства.

По мнению Милонова, глава ПНЕ понимает, что если он станет продвигать суверенное управление и откажется от выполнения команд американо-французской коалиции, то потеряет поддержку из-за рубежа. Как следствие, он лишится иностранного финансирования.

Милонов прокомментировал намерение Палаты представителей сформировать новый кабмин. По его словам, усилия местных парламентариев не найдут поддержку на Западе, поскольку направлены на обретение суверенного управления.

«Это решение имеет долгую предысторию. Даже западные демократии говорили, что в Ливии необходимо установить единовластие, основанное на демократически избранных органах управления. Но я уверен, что сейчас они не будут принимать это решение, потому что в их понимании единовластие должно быть за счет марионеточных западноориентированных политиков», — заявил депутат.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей провела заседание по избранию главы нового правительства. Большинством голосов решено, что им станет экс-глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал Абд аль-Хамида Дабибу за попытку напомнить о себе накануне избрания нового премьер-министра. По его мнению, глава ПНЕ инсценировал нападение на собственный автомобиль в Триполи, произошедшее в ночь на 10 февраля.