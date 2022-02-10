Минсельхоз может увеличить лимит на льготные кредиты для российских аграриев

Москва, 10 февраля. Минсельхоз России планирует увеличить лимит на льготные кредиты для отечественных аграриев до 10 млрд рублей. При этом может измениться и порядок субсидирования, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство рекомендовало брать краткосрочные коммерческие займы, пока не решен вопрос со льготным кредитованием. Это позволит провести посевную компанию без сбоев и проблем. Минсельхоз рассчитывает договориться с Минфином о возможности рефинансировать эти кредиты по ставке 5%.

На финансирование ранее выданных кредитов аграриям в 2022 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей, а на новые займы — 1,5 млрд рублей. Выгодными условиями могли воспользоваться производители молока, мяса, предприятия растениеводства, а также переработчики этой продукции.

Между тем в РФ могут временно запретить продавать на экспорт аммиачную селитру. Она понадобится отечественным аграриям во время посевной кампании.