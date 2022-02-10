Maruv объяснила, почему украинских артистов тянет работать в России

Киев, 10 февраля. Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) рассказала, что ее коллеги предпочитают работать и развиваться в сфере шоу-бизнеса в России.

Maruv и сама нередко дает концерты в России, а также принимает участие в российских шоу. По мнению исполнительницы, на ее родине сфера развлекательного контента недостаточно развита.

«Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну и потому что шоу-бизнес — это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват», — ответила украинская певица на вопрос фолловера, почему украинских артистов тянет работать в Россию, в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @maruvofficial

Корсун отметила, что на Украине нет лейблов и филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Кроме того, плохо защищается авторское право и неважно обстоят дела с монетизацией.

Недавно Maruv заявила, что готовится оставить музыкальную сцену на некоторое время. Певица рассказала о своем решении уйти в отпуск.