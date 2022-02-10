Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 18:18
18:17
Политика
Бывший прокурор Пискун объяснил, почему Европа «снесет» Зеленского ради Минских соглашений
18:17
Политика
Политолог Кедми предостерег США и НАТО от «шуток» с Россией
18:16
Армия
Российский посол в Токио выступил против размещения американский РСМД в Японии
18:15
Политика
Переговоры Путина и Токаева продлились 3,5 часа
18:11
Происшествия
Монах пропал при переходе реки Безымянки в Сочи
18:11
Весь мир
ЛНА приветствовала избрание Фатхи Башаги новым премьер-министром Ливии
18:10
Общество
Сын Елизаветы II во второй раз заболел коронавирусом
18:07
Армия
Новейшие бронеавтомобили ВС Польши «Гадюка» оказались бессильны перед бездорожьем
18:06
Общество
Нострадамус предсказал военный конфликт и хаос из-за опасного заболевания в 2022 году
18:05
Экономика
Годовая инфляция в США продолжает ускоряться
Все новости

Maruv объяснила, почему украинских артистов тянет работать в России

Шоу-бизнес
Maruv объяснила, почему украинских артистов тянет работать в России
facebook.com  /  maruvofficial

Киев, 10 февраля. Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) рассказала, что ее коллеги предпочитают работать и развиваться в сфере шоу-бизнеса в России.

Maruv и сама нередко дает концерты в России, а также принимает участие в российских шоу. По мнению исполнительницы, на ее родине сфера развлекательного контента недостаточно развита.

«Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну и потому что шоу-бизнес — это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват», — ответила украинская певица на вопрос фолловера, почему украинских артистов тянет работать в Россию, в своем Instagram-аккаунте.

Maruv объяснила, почему украинских артистов тянет работать в России
Prt Scr instagram.com / @maruvofficial

Корсун отметила, что на Украине нет лейблов и филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Кроме того, плохо защищается авторское право и неважно обстоят дела с монетизацией.

Недавно Maruv заявила, что готовится оставить музыкальную сцену на некоторое время. Певица рассказала о своем решении уйти в отпуск.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Maruv объяснила, почему украинских артистов тянет работать в России
украина россия maruv
Комментировать