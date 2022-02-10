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Глава МИД Британии Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 17:53
Политика
Глава МИД Британии Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Москва, 10 февраля. Лондон не признает суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, отметила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Как сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече дипломатический источник, Трасс ответила на соответствующий вопрос российского коллеги Сергея Лаврова. В ходе переговоров министр иностранных дел России поинтересовался у британского дипломата, признает ли Лондон суверенитет над указанными регионами.

«Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами», — сказала Трасс.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с британской коллегой в Москве раскритиковал политику МИД Соединенного Королевства. По его словам, ультиматумы и угрозы со стороны Лондона ник чему не приведут.

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Все новости / Политика / Глава МИД Британии Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом
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