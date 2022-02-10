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Адвокат Чеботарев заявил, что Валиева может подать в суд на зарубежные СМИ

Олимпийские игры 2022
Адвокат Чеботарев заявил, что Валиева может подать в суд на зарубежные СМИ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 10 февраля. Доцент института спортивного менеджмента и права Высшей школы экономики и кандидат юридических наук Александр Чеботарев объяснил, что может грозить российской фигуристке Камиле Валиевой в будущем из-за сомнительной допинг-пробы.

Чеботарев уверен, если наличие запрещенного вещества в крови Валиевой подтвердится, то наказание коснется только ее, так как это не командный вид спорта. Если же правда останется на стороне спортсменки, то ее положение останется только выигрышным.

Адвокат заявил, что фигуристка вправе подать иск в суд на зарубежные СМИ из-за распространения ложной информации о якобы положительном тесте на допинг. Такие разбирательства имеют место только после официального подтверждения нарушения со стороны Валиевой.

«Поскольку у нас спортсменка является незащищенным лицом, то есть не достигла возраста 16 лет, и учитывая, что препарат микродоза не влияет на спортивные результат, как определились, то наказание может быть от выговора и предупреждения до дисквалификации до года», — сказал Чеботарев в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в микродозе. Ранее портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках Олимпийских игр — 2022 могут быть пересмотрены.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Адвокат Чеботарев заявил, что Валиева может подать в суд на зарубежные СМИ
суд допинг сми валиева
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