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Глава СВР Нарышкин заявил об активной подготовке ВСУ к военному конфликту в Донбассе

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 17:29
Армия
Глава СВР Нарышкин заявил об активной подготовке ВСУ к военному конфликту в Донбассе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 февраля. Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части ВСУ в рамках подготовки к полномасштабной войне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В интервью «МК» он рассказал, что к развязыванию боевых действий на юго-востоке президента Украины Владимира Зеленского подталкивают националисты и западные наставники. По словам Нарышкина, в страну перебрасываются военная техника и боеприпасы с американских баз в Европе.

«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — заявил глава СВР.

Он также отметил, что СБУ и ВСУ готовят провокации на линии соприкосновения. Для создания фейковых сюжетов в Донбасс прибыли представители западных СМИ, передает RT.

«Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — рассказал Нарышкин.

Ранее в МИД РФ заявили, что деэскалация ситуации вокруг Украины возможна в том случае, если западные страны откажутся от совместных учений с ВСУ. Они также должны прекратить снабжать Киев оружием.

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