Токио, 10 февраля. Правительство Японии периодически поддерживает население страны разными выплатами. Это привело к увеличению числа депозитов у жителей, и центробанк встал перед необходимостью борьбы с последствиями отрицательных процентных ставок.

Власти страны в 2020 году выделили на поддержку экономики 222 млрд долларов, а в 2021-м — еще 485 млрд. Японцам в порядке разовых выплат выдали по 866 долларов. Не все граждане нуждались в такой поддержке, поэтому многие открыли депозиты и положили деньги под проценты. За время пандемии сбережения увеличились на 14%, пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на Reuters.

Банки обеспокоены тем, что кабмин планирует новые выплаты с целью поддержки во время пандемии. На эти цели он собирается выделить 15,6 млрд долларов. Это приведет к увеличению депозитов и средств на счетах, а также поставит кредитные организации перед необходимостью выплачивать проценты.

Тем временем Япония вслед за США задумалась над антироссийскими санкциями. Премьер-министр Фумио Кисида надеется тем самым показать Вашингтону свою преданность.