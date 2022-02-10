Дана Борисова рассказала, почему не будет драться на ринге с Малиновской и Волочковой

Телеведущая Дана Борисова рассказала ФАН, зачем решила принять участие в боях MMA и как получилось, что она еще не знает имени будущей соперницы. Ранее Дана Борисова сообщала в Instagram, что планирует выйти на ринг против телеведущей Маши Малиновской, с которой у нее раньше был конфликт. Поединок должен был состояться в рамках промоушена «Наше дело», который уже проводил бои с участием Никиты Джигурды, Виталия Милонова, Алексея Панина, Отара Кушанашвили, Никиты Преснякова, рэперов Schokk и Ромы Жигана и других звезд.

Однако в беседе с ФАН Дана Борисова сообщила, что ситуация несколько изменилась.

«Бой должен состояться 16 марта, я уже подписала окончательный договор, — рассказала она. — Изначально был один соперник, точнее, соперница, но она не устроила никого ни по цене, ни по поведению, ни по безответственности».

Впрочем, у телеведущей нет претензий к организаторам боя.

«Это не значит, что от меня что-то скрывают, просто идут переговоры с разными девушками», — рассказала Дана.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На вопрос, зачем ей все это надо и не боится ли она «попортить лицо», Борисова ответила так:

«Это единственное, что меня очень смущает. Но меня заверили, что будет некая защитная капа на зубы, и [бой будет] в специальных суперлегких перчатках. Как мне сказали, это то же самое, что удар подушкой. Ну и финансовая составляющая тут одна из самых главных».

При этом сумму своего контракта телеведущая назвать отказалась.

«Не знаю, как за это платят, мне платят хорошо», — ответила она на соответствующий вопрос.

Фигурировавшую в СМИ версию, что она может встретиться на ринге с экс-балериной Анастасией Волочковой, Дана опровергла.

«Я поняла, что это глухой номер — до нее достучаться, и, честно говоря, она сама мне уже настолько поднадоела, все эти терки с ней, которые идут у нас три или четыре года... У нас и суд был совместный довольно-таки длительный, нам уже надо просто отдохнуть друг от друга», — отметила Дана Борисова.

Около двух лет назад Анастасия Волочкова подала иск о защите чести и достоинства против Даны Борисовой. Позже иск был отозван, но примирения так и не произошло. Подробнее об отношении Даны Борисовой к Анастасии Волочковой читайте в ближайшее время на сайте ФАН. Ранее Дана рассказала о пластической операции, которую недавно сделала.