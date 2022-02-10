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В ЛДПР анонсировали возвращение Жириновского к активной работе

Политика
В ЛДПР анонсировали возвращение Жириновского к активной работе
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Москва, 10 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский вернется к активной работе в ближайшем времени, сообщает пресс-служба партии.

Сведения СМИ о состоянии здоровья политика сильно преувеличены и ориентированы на эффект «сенсации», говорится в сообщении. Пресс-служба ЛДПР подтвердила, что Жириновский регулярно изучает прессу и дает поручения по телефону.

«Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время», — отмечается в заявлении.

Ранее о ситуации с госпитализацией главы ЛДПР высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что российский лидер осведомлен о болезни Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления.

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Жириновский лдпр госпитализация коронавирус
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