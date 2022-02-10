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Рыбака из Оренбурга будут судить за убийство чужой породистой лошади
Происшествия
Рыбака из Оренбурга будут судить за убийство чужой породистой лошади
pixabay.com  /  suju-foto / 2147 images

Оренбург, 10 февраля. Оренбуржец обвиняется в похищении и забое жеребой породистой кобылы. Дело будет рассматривать Новосергиевский районный суд.

По данным следствия, обвиняемый 18 ноября 2021 года на машине поехал на рыбалку на пруд, но в темноте не нашел водоем и в степи заметил лежащую на земле лошадь, сообщает портал Orenday. Воспользовавшись снастями для зимней рыбалки, мужчина начал наносить животному проникающие ранения в туловище и в голову, пока не убил. После чего разделал тушу и мясо погрузил в багажник, а голову и копыта оставил на месте забоя. На обратном пути рыбак подумал, что у него могут возникнуть проблемы при полицейском досмотре, остановился и выбросил куски мяса в кювет. Затем помыл водой из бутылки багажник и поехал в Новосергиевку.

Владелец лошади занимается коневодством. Пастух обнаружил останки животного на следующий день, дал знать хозяину, после чего тот обратился в полицию. Лошадь была куплена в апреле прошлого года за 300 000 рублей. В ближайшее время по данному делу состоится суд.

Ранее ФАН упоминал, что в Госдуме взяли под контроль расследование убийства 53 лошадей, включая жеребят, в Алтайском крае. Злоумышленники застрелили животных.

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