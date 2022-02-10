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Востоковед Матузов признал Фатхи Башагу единственно легитимным премьер-министром Ливии

Весь мир
Востоковед Матузов признал Фатхи Башагу единственно легитимным премьер-министром Ливии
fathibashaga.ly  /  الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

Решение парламента Ливии о назначении Фатхи Башаги на пост премьер-министра нового кабмина является законным и отражает интересы народа североафриканской страны. Об этом ФАН заявил политолог и востоковед Вячеслав Матузов.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей Ливии избрала бывшего главу МВД расформированного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу на должность премьер-министра новой исполнительной власти.

По данным местных СМИ, заключение об избрании Башаги принято большинством голосов депутатов парламента североафриканской страны. Вячеслав Матузов назвал такое решение законным.

«На мой взгляд, законным является то, что утвердил парламент. Главным законодательным органом в Ливии остается парламент в Тобруке. Председатель ведомства Агила Салех является человеком, который решает окончательно все вопросы. Все остальные люди — назначенные, и не выражают интересы народа», — заявил он.

Правительство Башаги станет единственной законной исполнительной властью в стране, которая легитимно сможет принимать решения. На фоне этого глава лишенного полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба отказывается уходить с поста.

Решение экс-премьера уже осудила общественность. Так, Ассоциация адвокатов страны раскритиковала ПНЕ за вмешательство в законодательство с целью остаться у власти. Агила Салех также заявлял, что Дабиба и его кабинет министров не являются легитимными с 24 декабря прошлого года.

Матузов напомнил о срыве общенациональных президентских и парламентских выборов, которые планировали провести 24 декабря. По его словам, до плебисцита Палата представителей в текущем составе остается главным законодательным органом.

«При всей симпатии и антипатии к Фатхи Башаге, есть закон, который должен соблюдаться. Окончательное решение принимает парламент и Агила Салех, который является председателем этого органа власти», — добавил он.

Вячеслав Матузов отметил, что Башага является известным и влиятельным человеком в Ливии.

«Башага, как бывший министр внутренних дел в правительстве Сарраджа — человек известный», — резюмировал он.

На прошлой неделе начался прием анкет от кандидатов в премьер-министры. Документы подали несколько человек, однако позже они выбыли из гонки. К моменту заседания Палаты представителей Фатхи Башага остался единственным претендентом.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал инсценировкой покушение на главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу. По его словам, инцидент нужен прежде всего самому премьеру. Так он пытался напомнить о себе накануне важнейшего события — избрания его преемника.

 

 

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ливия башага матузов
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