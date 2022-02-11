Передвижение войск НАТО к границам РФ перестало быть «только российской проблемой»

Переговорный процесс между Россией и странами НАТО не прекращается. Однако, кажется, в Альянсе не понимают и не хотят понимать озабоченностей нашей страны. Речь даже не о предоставлении письменных гарантий безопасности по ключевым для Москвы позициям о нерасширении НАТО на восток, чего хочет от западных партнеров добиться Владимир Путин. А о том, что руководство Альянса, прикрываясь мнимой «угрозой вторжения России на Украину», передвигает свои войска ближе к российским границам.

В частности, на днях генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время совместной конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, заявил:

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке Альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии».

Федеральное агентство новостей /

«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом (Украине и о гарантиях безопасности. — Прим. авт.) поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается: вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на неподготовленную почву», — заявил российский дипломат.

При этом, что характерно, Россия вела переговоры по линии МИД с британской стороной. Но итоги этого диалога министр иностранных дел РФ,охарактеризовал весьма скептически.

Стоит напомнить, что чуть ранее, в конце января этого года, издание The New York Times написало о планах Вашингтона «отправить несколько тысяч солдат, военных кораблей и авиации в страны — союзники по НАТО в Восточной Европе и Прибалтике».

Понятно, что Россия старается ответить на всю эту и иную активность языком дипломатии. Например, недавно, Владимир Путин около шести часов вел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А в начале февраля стало известно, что с российским лидером планирует встретиться новый канцлер Германии, Олаф Шольц.

kremlin.ru / Администрация президента России

И здесь важно понимать, что эти страны — не только экономические лидеры Европы. А по вопросу развития экономических связей России тоже есть что обсудить с западными партнерами. Также данные государства — это европейские, континентальные «флагманы» НАТО. В силу позиции которых может быть несколько скорректирована и позиция Альянса в целом.

В свою очередь, Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам МИД по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля указал:

«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны».

Обнадеживает здесь то, что эти слова звучат в адрес сотрудников МИД РФ, а не, например, министерства обороны. Поскольку это могло бы означать, что состояние «турбулентности» перешло в качественно новую и не самую мирную фазу.

telegram.org / МИД России

С другой стороны, нынешнее противостояние уже вышло за рамки собственно дипломатической конфронтации только России и коллективного Запада. Поскольку озабоченность «угрозой расширения НАТО» высказал генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ),

По словам чиновника:

«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях… Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации».

При этом свое видение ситуации господин Зазь резюмировал весьма характерно:

«Все государства ОДКБ подтвердили и продемонстрировали свое единство и готовность сообща защищать интересы и безопасность наших государств».

Иными словами, речь идет о начале противостояния целых оборонительных альянсов с весьма многочисленной, сложной и внушительной военной инфраструктурой.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Странно, что такая организация, как НАТО, не признает ОДКБ как, если не равную себе, то как значимого игрока в сфере безопасности и считает, что ОДКБ — это российская организация, в которой остальные участники просто существуют».

Подтверждается это и словами заместителя министра иностранных дел РФ сказанными им в эту среду:

И при этом дипломат добавил:

«Пора бы, наверное, и западным партнерам тоже подумать о том, что это (ОДКБ. — Прим. авт.) не игрушка, а реальная организация — военно-политическая, оборонительная, многопрофильная, следящая за происходящим, улавливающая изменения».

Если же говорить про главный «камень преткновения» и источник тревог Запада в ходе текущих геополитических процессов, а именно Украину, там тоже не то чтобы было спокойно. Поскольку параллельно с переговорами о соблюдении Минских соглашений официальный Киев сейчас сталкивается с весьма тревожной реакцией Запада.

Так, в начале этого года посольства Британии и США на Украине уже начали эвакуацию части своего персонала и членов их семей. Ну, а 10 февраля, ровно когда Владимир Путин говорил с российскими дипломатами о том, что именно на них ложится сейчас основная ответственность по работе в сфере гарантий безопасности, американский телеканал NBC сообщил, что в Вашингтоне уже разработали план «тотальной эвакуации» своих дипломатических сотрудников из Киева, дабы избежать «хаоса», подобного тому, что происходил в Афганистане во время вывода оттуда контингента США.

Федеральное агентство новостей /

То есть, фактически, Запад продолжает совершать действия и делать заявления, которые как-то уж слишком сильно намекают на то, что в НАТО и Вашингтоне не столько «боятся российского вторжения», сколько его с какой-то совершенно противоестественной силой ждут.

В этой связи все же остается надеяться на здравую реакцию представителей континентальной Европы, которые уже неоднократно высказывались, что не видят угрозы «вторжения» России. Однако на текущий момент, учитывая последние действия НАТО и США, к сожалению, можно только констатировать, что напряженность на востоке Европы, а теперь еще и частично в Азии (учитывая состав ОДКБ), возрастает. Но важно понимать, что сейчас именно Россия пытается работать сугубо в дипломатической плоскости. Чего не скажешь о Североатлантическом альянсе, руководство которого оперативно и весьма масштабно передвигает к нашим границам войска.