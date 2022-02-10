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Турецким журналистам грозит тюремный срок за статьи о сыне Эрдогана

Весь мир
Турецким журналистам грозит тюремный срок за статьи о сыне Эрдогана
ТАСС  /  Emrah Gurel / AP

Анкара, 10 февраля. Четырем журналистам грозит до четырех лет тюремного заключения за оскорбление сына президента Турции Билала Эрдогана, сообщает издание Duvar.

Бывшие руководители и репортеры светской газеты Cumhuriyet Серкан Озан, Олджай Бююкташ Акча, Озон Юртоглу и Хазал Оджак предстали перед стамбульским судом во вторник, 8 февраля. Им было предъявлено обвинение на основании иска, поданного Билалом Эрдоганом.

Журналистские материалы Хазал Оджак, работающей в настоящее время в издании Duvar, включали утверждения о том, что близкие друзья сына турецкого президента были назначены на государственные должности или получили выгодные государственные контракты на несправедливых условиях. По всей видимости, заголовки «Счастливый друг Билала Эрдогана» и «Богатый тендерный друг» также показались отпрыску президента Турции оскорбительными.

В обвинительном заключении утверждается, что статьи и их заголовки содержат клевету и нападки на честь и достоинство Билала Эрдогана. В этой связи на последнем заседании прокуроры потребовали тюремного заключения для медиаработников сроком от шести месяцев до четырех лет на основании 125-й статьи уголовного кодекса Турции, касающейся последовательных и вопиющих оскорблений личности. Первоначально Билал Эрдоган и его адвокаты добивались приговоров на срок от трех месяцев до двух лет.

Журналисты отвергли обвинения в ходе слушания 8 февраля. Хазал Оджак заявила, что обвинительное заключение в отношении работников СМИ «ранит совесть». Бывший координатор редакции газеты Cumhuriyet Серкан Озан также отметил, что до сих пор не понимает, почему рассматриваемые статьи посчитали оскорбительными.

Суд отложил разбирательство до 7 июня 2022 года, дав подсудимым время для обоснования защиты в письменном виде.

Притеснения журналистов

В последнее время в Турции все чаще стали использовать формулировку «оскорбление чести и достоинства» по отношению к новостным материалам, нелестно рассказывающим о деятельности президента страны и его окружения.

Формальным поводом может послужить даже незначительная критика. Так, в прошлом месяце журналистка Седеф Кабаш была арестована из-за пословицы, которую она произнесла в прямом эфире телеканала Tele1.

«Когда бык входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем», — сказала Кабаш на телевидении, а затем разместила это же выражение у себя в соцсети.

Женщину обвинили в оскорблении Реджепа Тайипа Эрдогана, теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы. Сама журналистка не считает себя виновной.

В конце января президент Турции анонсировал наказания для СМИ, которые распространяют «вредный» контент. Эрдоган не уточнил, о каких материалах идет речь, но пообещал, что будут приняты юридические меры против «открытой или скрытой деятельности через СМИ, направленной на подрыв национальных и моральных ценностей и разрушение семьи и социальной структуры».

Комитет защиты журналистов (CPJ) в своем отчете заявил, что Турция сместилась со второго места в мире по количеству заключенных представителей прессы в 2020 году на шестое в 2021-м после того, как 20 сотрудников СМИ были освобождены. 18 медиаработников все еще находятся за решеткой.

Однако данные шаги не свидетельствуют об изменении подхода к СМИ. Для того, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация паспортов, требование регулярных посещений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях. В целом репрессии, последовавшие за неудавшимся переворотом в 2016 году, значительно повлияли на независимые средства массовой информации и привели к тому, что многие авторы вовсе ушли из профессии.

Ассоциация прогрессивных журналистов (CGD) зафиксировала 179 судебных дел против сотрудников СМИ в прошлом году, в рамках которых 219 представителей прессы предстали перед судом. Организация также сообщила, что 75 медиаработников подверглись физическому насилию в 2021 году.

Сложная ситуация отразилась на позиции Турции в мировом индексе свободы прессы от НКО «Репортеры без границ» (RSF) за 2021 год. Республика заняла лишь 153-е место из 180 стран.

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