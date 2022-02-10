Турецким журналистам грозит тюремный срок за статьи о сыне Эрдогана

Анкара, 10 февраля. Четырем журналистам грозит до четырех лет тюремного заключения за оскорбление сына президента Турции Билала Эрдогана, сообщает издание Duvar.

Бывшие руководители и репортеры светской газеты Cumhuriyet Серкан Озан, Олджай Бююкташ Акча, Озон Юртоглу и Хазал Оджак предстали перед стамбульским судом во вторник, 8 февраля. Им было предъявлено обвинение на основании иска, поданного Билалом Эрдоганом.

Журналистские материалы Хазал Оджак, работающей в настоящее время в издании Duvar, включали утверждения о том, что близкие друзья сына турецкого президента были назначены на государственные должности или получили выгодные государственные контракты на несправедливых условиях. По всей видимости, заголовки «Счастливый друг Билала Эрдогана» и «Богатый тендерный друг» также показались отпрыску президента Турции оскорбительными.

Gazetecilerin Bilal Erdoğan’a hakaret davasında hapis istendi: Vicdanlar yaralandıhttps://t.co/ixEwr6UBA5 — duvaR (@gazeteduvar) February 9, 2022

В обвинительном заключении утверждается, что статьи и их заголовки содержат клевету и нападки на честь и достоинство Билала Эрдогана. В этой связи на последнем заседании прокуроры потребовали тюремного заключения для медиаработников сроком от шести месяцев до четырех лет на основании 125-й статьи уголовного кодекса Турции, касающейся последовательных и вопиющих оскорблений личности. Первоначально Билал Эрдоган и его адвокаты добивались приговоров на срок от трех месяцев до двух лет.

Журналисты отвергли обвинения в ходе слушания 8 февраля. Хазал Оджак заявила, что обвинительное заключение в отношении работников СМИ «ранит совесть». Бывший координатор редакции газеты Cumhuriyet Серкан Озан также отметил, что до сих пор не понимает, почему рассматриваемые статьи посчитали оскорбительными.

Суд отложил разбирательство до 7 июня 2022 года, дав подсудимым время для обоснования защиты в письменном виде.

Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla açılan davada savcı benim ve 3 arkadaşım hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istedi. 'Arkadaş' kelimesi geçen başlıklar hakaret sayıldı. Kamunun vaktini boşa çalan davada mütalaayla vicdanlar yaralandı. pic.twitter.com/osWw2Ly4oh — Hazal Ocak (@SHazalocak) February 8, 2022

Притеснения журналистов

В последнее время в Турции все чаще стали использовать формулировку «оскорбление чести и достоинства» по отношению к новостным материалам, нелестно рассказывающим о деятельности президента страны и его окружения.

Формальным поводом может послужить даже незначительная критика. Так, в прошлом месяце журналистка Седеф Кабаш была арестована из-за пословицы, которую она произнесла в прямом эфире телеканала Tele1.

«Когда бык входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем», — сказала Кабаш на телевидении, а затем разместила это же выражение у себя в соцсети.

Женщину обвинили в оскорблении Реджепа Тайипа Эрдогана, теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы. Сама журналистка не считает себя виновной.

Sedef Kabataş,

özgür ifadesini bir atasözü ile anlatmaya çalıştı.

İhtiyaç duyduğumuz ve her an söylenebilecek tescilli sözler,hakaret suçu sayıldı.

Gazeteci bugün sevkedildiği mahkemece tutuklandı!



Utanç verici!#SUSMAYACAĞIZ pic.twitter.com/scYaU0M3sW — Zeynep Arslan (@Angelwinglesss) January 22, 2022

В конце января президент Турции анонсировал наказания для СМИ, которые распространяют «вредный» контент. Эрдоган не уточнил, о каких материалах идет речь, но пообещал, что будут приняты юридические меры против «открытой или скрытой деятельности через СМИ, направленной на подрыв национальных и моральных ценностей и разрушение семьи и социальной структуры».

Комитет защиты журналистов (CPJ) в своем отчете заявил, что Турция сместилась со второго места в мире по количеству заключенных представителей прессы в 2020 году на шестое в 2021-м после того, как 20 сотрудников СМИ были освобождены. 18 медиаработников все еще находятся за решеткой.

'According to the Committee to Protect Journalists (CPJ) Turkey, once the world’s worst jailer of journalists, is now ranked sixth in CPJ’s 2021 prison census after releasing 20 jailed journalists in the last year, but this doesn’t mean media freedom has improved in the country.' pic.twitter.com/USd3xF4cwb — fatih akpınar (@fatihakpinar111) January 6, 2022

Однако данные шаги не свидетельствуют об изменении подхода к СМИ. Для того, чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация паспортов, требование регулярных посещений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях. В целом репрессии, последовавшие за неудавшимся переворотом в 2016 году, значительно повлияли на независимые средства массовой информации и привели к тому, что многие авторы вовсе ушли из профессии.

Ассоциация прогрессивных журналистов (CGD) зафиксировала 179 судебных дел против сотрудников СМИ в прошлом году, в рамках которых 219 представителей прессы предстали перед судом. Организация также сообщила, что 75 медиаработников подверглись физическому насилию в 2021 году.

Сложная ситуация отразилась на позиции Турции в мировом индексе свободы прессы от НКО «Репортеры без границ» (RSF) за 2021 год. Республика заняла лишь 153-е место из 180 стран.