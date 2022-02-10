Минск назвал актом вандализма замену белорусского флага возле мэрии Днепра

Минск, 10 февраля. Белорусское посольство направило в МИД Украины ноту протеста из-за замены государственного флага республики Днепре.

Минск расценивает замену флага возле администрации украинского города как акт вандализма, нарушающего международные принципы. Также белорусская сторона потребовала от властей Днепра вернуть полотно на место.

«В МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», — говорится в сообщении белорусского диппредставительства.

Ранее об инциденте рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Он написал в Facebook, что белорусский флаг возле здания администрации был заменен на бело-красно-белый.