«Чувствует себя неважно»: сын Кириенко подтвердил ФАН информацию о COVID-19 у артистки

Москва, 10 февраля. Сын народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко Максим сообщил журналистам Федерального агентства новостей, что актриса заразилась коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Кириенко была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Наследник звезды фильма «Судьба человека» прокомментировал эту новость.

По словам родственника, актриса чувствует себя плохо. Кириенко не стал отвечать на вопрос корреспондента ФАН, где сейчас находится артистка — дома или в больнице, но сообщил, что коронавирус у его матери действительно подтвержден.

Как сообщали СМИ, 88-летней Кириенко стало плохо дома. Она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители. По предварительной информации, актриса находится под наблюдением врачей, но наследник это не подтвердил.

В честь своего 88-летия артистка дала большое интервью ФАН в прошлом году. Кириенко рассказала, чем ей дорог образ героини из романа Михаила Шолохова, как она относится к новым экранизациям и почему именно в российском кинематографе есть профессиональные награды за честь и достоинство.