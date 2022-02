Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет

Вашингтон, 10 февраля. Федеральное бюро статистики труда США опубликовало официальные данные, касающиеся индекса потребительских цен. По итогам января годовая инфляция в США составила 7,5%.

Вышедшие данные свидетельствуют не только об ускорении инфляционных процессов в США. Они оказались даже хуже прогнозов экономистов, которые предсказывали, что рост цен по итогам января окажется на уровне 7,3%.

Согласно оценке финансистов, по результатам января инфляция в Соединенных Штатах достигла максимального значения с 1982 года. При этом рост цен затронул практически все товарные группы от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

