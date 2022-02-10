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Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет

Весь мир
Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вашингтон, 10 февраля. Федеральное бюро статистики труда США опубликовало официальные данные, касающиеся индекса потребительских цен. По итогам января годовая инфляция в США составила 7,5%.

Вышедшие данные свидетельствуют не только об ускорении инфляционных процессов в США. Они оказались даже хуже прогнозов экономистов, которые предсказывали, что рост цен по итогам января окажется на уровне 7,3%.

Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет
Федеральное агентство новостей /

Согласно оценке финансистов, по результатам января инфляция в Соединенных Штатах достигла максимального значения с 1982 года. При этом рост цен затронул практически все товарные группы от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

Одним из решений по сдерживанию инфляции может стать анонсированные ФРС меры по увеличению ключевой ставки, что должно снизить приток денежной массы в экономику и стабилизировать цены. Однако повышение ставки несет в себе определенные риски, связанные с увеличением стоимости обслуживания долгов. В условиях перекредитованной экономики это грозит запуском самораскручивающегося процесса массовых банкротств.

Тем не менее, администрация Байдена, похоже, нашла элегантный способ борьбы с инфляцией. Начиная с этого месяца индекс потребительских цен в США будет рассчитываться с использованием данных пандемийных 2019—2020 годов. Исходя из их высокой базы новая статистика будет выглядеть не так устрашающе. Сейчас для Белого дома критически важно создать благостную картинку для избирателей, ведь в ноябре состоятся выборы в Конгресс. А для этого, по мнению администрации, все средства хороши. Вот только станут ли американцы голосовать «за телевизор» или предпочтут «холодильник» — вопрос отдельный.

Администрация Байдена нашла эффективный способ «борьбы» с инфляцией
Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

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