Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет

Вашингтон, 10 февраля. Федеральное бюро статистики труда США опубликовало официальные данные, касающиеся индекса потребительских цен. По итогам января годовая инфляция в США составила 7,5%.

Вышедшие данные свидетельствуют не только об ускорении инфляционных процессов в США. Они оказались даже хуже прогнозов экономистов, которые предсказывали, что рост цен по итогам января окажется на уровне 7,3%.

Федеральное агентство новостей /

Согласно оценке финансистов, по результатам января инфляция в Соединенных Штатах достигла максимального значения с 1982 года. При этом рост цен затронул практически все товарные группы от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

The consumer price index for all items rose 0.6% in January, driving up annual inflation by 7.5% #CPI #USA https://t.co/mXwrSKapW0 — Hany Malek (@hany_malek) February 10, 2022

Одним из решений по сдерживанию инфляции может стать анонсированные ФРС меры по увеличению ключевой ставки, что должно снизить приток денежной массы в экономику и стабилизировать цены. Однако повышение ставки несет в себе определенные риски, связанные с увеличением стоимости обслуживания долгов. В условиях перекредитованной экономики это грозит запуском самораскручивающегося процесса массовых банкротств.

Тем не менее, администрация Байдена, похоже, нашла элегантный способ борьбы с инфляцией. Начиная с этого месяца индекс потребительских цен в США будет рассчитываться с использованием данных пандемийных 2019—2020 годов. Исходя из их высокой базы новая статистика будет выглядеть не так устрашающе. Сейчас для Белого дома критически важно создать благостную картинку для избирателей, ведь в ноябре состоятся выборы в Конгресс. А для этого, по мнению администрации, все средства хороши. Вот только станут ли американцы голосовать «за телевизор» или предпочтут «холодильник» — вопрос отдельный.