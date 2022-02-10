Полузащитник «Спартака» Бакаев близок к переходу в «Краснодар»

Москва, 10 февраля. Футболист столичного «Спартака» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов «Краснодара».

Руководство «Краснодара» заинтересовано в переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, контракт которого с красно-белыми истекает летом 2022 года. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ-Спорт».

Бакаев, являющийся воспитанником академии «Спартака», выступает за основной состав московского клуба с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей чемпионата России по футболу, в которых сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 5 миллионов евро.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Игрок самарского клуба будет выступать за красно-белых с лета.