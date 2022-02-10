Болгария боится потерять контроль над воздушным пространством страны из-за задержек с F-16

София, 10 февраля. Болгария рискует потерять суверенитет своего воздушного пространства из-за того, что стране до сих пор не поставлены американские истребители F-16, заявил болгарский лидер Румен Радев.

По его словам, начало поставок самолетов задержано на несколько месяцев. Президент заявил, что сложившаяся ситуация является крайне тревожной для болгарской армии.

«Уже создается риск для Болгарии потерять воздушный суверенитет, потерять способность защищать само наше воздушное пространство», — объяснил Радев.

Отметим, что контракт на приобретение в США партии истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Болгария сразу же оплатила сделку. Подчеркивается, что боевые машины должны быть готовы к применению не позднее чем через пять лет после вступления в силу контракта.

Ранее сообщалось, что США могут одобрить поставку истребителей F-16 Турции. Отмечается, что такой шаг может быть совершен ради усиления Североатлантического альянса на Черном море.