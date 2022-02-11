Социолог Копатько считает разговоры о внеблоковом статусе Украины лукавством западных политиков

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько исключил вариант сохранения внеблокового статуса Украины при нынешнем политическом руководстве. Внеблоковым государством, отметил эксперт, она стала с момента обретения независимости, но не захотела строить на его основе государственную политику — сразу взяла курс на интеграцию в НАТО.

Комментируя информацию СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вариант «финляндизации» для Украины, Евгений Копатько заявил, что при существующем режиме сохранение внеблокового статуса Украины невозможно.

«Украина существует и функционирует, я это уже как мантру повторяю, как антироссийский, антирусский проект, поэтому возвращение к этому статусу сегодня просто невозможно. Вся элита не готова к этому. Должны произойти глубокие изменения внутри Украины для того, чтобы хотя бы вернуться к обсуждению этой темы», — пояснил социолог.

По его словам, украинское руководство не захотело воспользоваться преимуществами внеблокового статуса ранее и не понимает, что с этим делать, и теперь.

«На Украине этот статус был по факту. Его стали размывать и разрушать еще с конца 1990-х, когда пошло движение в сторону НАТО. Совместными усилиями, подчеркиваю, и донецких, и западников, и кого хотите, и представителей Киева, и центральной Украины эту ситуацию ломали постоянно и методично. Никаких преимуществ она не будет иметь и сейчас», — отметил Евгений Копатько.

Само предложение «финляндизации» Украины Эммануэля Макрона, если оно было, эксперт считает очередным лукавством западного политика.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Не для того немцы, французы и поляки содействовали государственному перевороту 21 февраля 2014 года. Они имеют непосредственное отношение к тем событиям, поэтому подобные предложения Макрона сейчас — это разговоры для бедных», — заявил Евгений Копатько.

Таким же лукавством социолог называет позицию французского президента по Минским соглашениям.

«Моя точка зрения абсолютно не популярна в России, но я подчеркиваю: все эти переговоры — это имитация политической деятельности. Ни Западу, ни Украине не выгодно выполнение Минских соглашений. «Минск-1» и «Минск-2» случились под воздействием определенных обстоятельств, в которых оказались украинские военные под Иловайском и Дебальцево. Я думаю, встреча с Макроном — это событие для внутренней повестки», — отметил публицист.

Для России, считает он, обсуждение варианта «финляндизации» Украины в данный момент тоже лишено смысла, поскольку заявления финского руководства недвусмысленно демонстрируют, что северо-западный сосед России имеет намерения отказаться от внеблокового статуса и вступить в блок НАТО.