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Политолог Золотарев: отличительным свойством украинской политики является непостоянство

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 17:14
Политика
Политолог Золотарев: отличительным свойством украинской политики является непостоянство
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Санкт-Петербург, 10 февраля. Если бы президент Украины Владимир Зеленский стремился к выполнению Минских соглашений, то первым делом поставил бы на реверс информационную машину, которая фактически работает в режиме военной пропаганды. К такому выводу пришел украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, отличительным свойством украинской политики является непостоянство. Сегодня она говорит одно, а завтра утверждает уже другое, указал политолог. Об этом он рассказал в эфире медиацентра «Патриот».

Однако, как считает руководитель аналитического центра, проблема киевских властей состоит в другом. Ни общество, ни Верховная рада так и не приняли по сути эти соглашения, подчеркнул Золотарев, отвечая на вопрос, как относиться к словам президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Зеленский изъявил желание выполнять минские договоренности, если президент Украины накануне говорил об обратном.

«Если мы посмотрим на социологические опросы, то более 40% готовы поддержать мирное урегулирование на основе Минских соглашений. Но дальше, когда мы задаем вопросы по каждому из пунктов политической части Минских соглашений, то ни один из них не набирает больше 25-30%», — отметил Золотарев.

Ранее сообщалось, что недавний визит Макрона в Москву вызвал возмущение среди читателей Daily Mail. Причиной этому стали инициативы по Украине, которые президент озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в обход НАТО.

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минские соглашения зеленский золотарев
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