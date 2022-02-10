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Верю, что он выкарабкается: Барецкий пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Жириновскому

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 17:40
Шоу-бизнес
Верю, что он выкарабкается: Барецкий пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Жириновскому
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Станислав Барецкий выразил уверенность, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский обязательно вылечится от коронавируса, поскольку известный политик неоднократно прививался от COVID-19.

Ранее сообщалось о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу в Москве. Изначально СМИ писали о тяжелом состоянии политика. Однако, как выяснил ФАН, эта информация не подтвердилась. На данный момент Жириновский пребывает в ясном сознании. В лечебных целях председателю ЛДПР иногда дают подышать кислородом через маску.

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Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Без обиняков скажу, что его можно назвать символом 90-х — так же, как и меня. Это было время, когда он блистал!» — отметил Барецкий.

Шоумен заявил, что он был одним из тех, кто голосовал за Жириновского в 1991 году.

«Я верил ему тогда — верю и сейчас, что он выкарабкается, — подчеркнул президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Убежден, что восемь прививок все-таки сделали свое дело и замедлили течение болезни — не будь их, Владимира Вольфовича, скорее всего, уже бы с нами не было. Но если случится непоправимое — я готов помочь с организацией почетных похорон — и сделать это абсолютно бесплатно».

Резюмируя, Барецкий заявил, что следит за состоянием Жириновского и молится за него.

Ранее шоумен призвал наказать блогера Юрия Хованского за «растление неокрепших мозгов».

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россия жириновский шоу-бизнес барецкий коронавирус
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