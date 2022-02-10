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Российская фигуристка Валиева не будет отвечать за запрещенный препарат, обнаруженный на ОИ-2022
Спорт
Российская фигуристка Валиева не будет отвечать за запрещенный препарат, обнаруженный на ОИ-2022
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Новости, приходящие из столицы зимней Олимпиады — Пекина, заставляют переживать российских болельщиков. Несколько дней назад под угрозой оказалась одна из двух золотых медалей, завоеванных на Играх к тому времени, а награждение российских фигуристов откладывается из-за проблем с допинг-пробой 15-летней спортсменки Камилы Валиевой.

Как стало известно позже, запрещенный препарат, найденный в пробе спортсменки, не дает повышения спортивных результатов. Он используется для лечения кардиологических проблем.

Источник ФАН в Федерации фигурного катания на коньках России подтвердил, что в декабрьской пробе есть триметазидин, который допингом не является.

«Правда, запрещен очень давно для спортсменов, лет десять как. Но здесь на руку сыграл возраст спортсменки. Ответственность за прием таких препаратов наступает с 16 лет. В настоящий момент выясняется, кто мог дать ей это лекарство. Теоретически могла и сама купить — он для сердечников продается, без рецепта», — рассказал осведомленный источник ФАН в ФФКР.

Есть и еще одно предположение: препарат в организм спортсменки мог попасть с водой. Отметим, что именно на соревнованиях воду олимпийцы пьют только из закупоренных бутылок, пищу принимают под присмотром. Скорее всего, триметазидин попал в организм Валиевой еще прошлой осенью случайно. Обнаружили его лишь в декабрьской пробе, которая сдавалась на чемпионат России. Исследования, проведенные в Китае, показали «чистоту» спортсменки.

Добавим, что, по данным информационного источника ФАН, в спортивном сообществе об отстранении спортсменки от соревнований сейчас речь не идет, а вот тренеры и медицинские специалисты все-таки могут понести ответственность.

Ранее ФАН писал, что знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с тестированием на допинг российских фигуристов на пекинской Олимпиаде. Мастер спорта убеждена, что участники сборной России не могли принимать запрещенные в спорте препараты.

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Все новости / Спорт / Российская фигуристка Валиева не будет отвечать за запрещенный препарат, обнаруженный на ОИ-2022
допинговый скандал олимпиада-2022 камила валиева
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