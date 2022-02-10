Транспортировка СПГ по Атлантике приносит колоссальные убытки владельцам газовозов

Вашингтон, 10 февраля. Владельцы танкеров, которые транспортируют СПГ через Атлантику, каждые сутки теряют по 750 долларов. Операционные расходы выше, чем платеж за аренду судна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Spark Commodities.

Газовозы мало востребованы из-за их притока с азиатского рынка.

«Когда речь идет об отрицательных ставках чартера по методологии Spark Commodities, имеется в виду чистая экономика перевозки для владельца газовоза. Суть в том, что арендная плата за судно и балластный бонус не покрывают операционных расходов владельца судна. Соответственно, на перевозке владелец судна теряет деньги, но он бы потерял больше, если бы судно вообще простаивало», — пояснил глава подразделения СПГ ICIS в Азии Роман Казьмин.

Ставки фрахта реагируют на привлекательность перевозки СПГ из США в другие страны. В 2021 году спрос на СПГ аномально вырос в Азии, а с осени стал расти и в Европе. Азиатские трейдеры стали скупать на мировом рынке все свободные грузы сжиженного газа, стремясь заранее заполнить хранилища на следующую зиму. Это привело к избытку предложения на рынке Азии. Китайские и японские трейдеры стали перепродавать ранее приобретенные объемы. Цены упали, и газовозы двинулись в Европу.

Сейчас спрос на суда в Атлантическом бассейне падает. В ЕС не хватает терминалов для хранения СПГ, так что перевозить газ скоро будет некуда.

Между тем Еврокомиссия надеется, что цены на газ в регионе стабилизируются.