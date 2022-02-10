«Это уже не шутки»: уникальное российское оружие заставило Запад уважать РФ

На вооружении армии России стоит мощное и грозное оружие, которое заставляет так называемый коллективный Запад считаться с мнением Москвы. Об этом сообщил декан факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения. Действительно, отечественные конструкторы разработали, например, ракетный комплекс «Авангард». Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, который может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

А вот ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К. Ну и гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 километров в час), имеет дальность полета более 1000 километров.

Федеральное агентство новостей /

Кандидат исторических наук Андрей Сидоров заявил, что именно уникальное российское оружие заставило Запад уважать РФ.

«У меня уверенность растет от количества боеголовок и прочих других вооружений. Международные отношения начались с того момента, когда человек вылез из пещеры — у одного была палка-копалка, а другой ее забыл. Вот с этого все и началось — сначала межплеменные, а потом международные отношения. С нами сейчас считаются, потому что у нас есть дубинка, которую мы начали показывать», — сказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Также он добавил, что сегодня действия Североатлантического альянса напоминают акты агрессии Вермахта, который разворачивал свои войска у границ России в 1941 году так же, как сегодня это делает НАТО. По мнению эксперта, «шутки кончились».

«Почему мы год назад начали жестко отвечать Западу? Мы сейчас находимся на этапе 1940–1941 годов. Собственно говоря, а чем НАТО отличается от Вермахта? Сейчас концентрируются войска у наших границ — это уже не шутки. Можно, конечно, сказать, что пришла всего одна батальная группа, потом ушла. Но в конечном итоге они же развертываются», — резюмировал Андрей Сидоров.

Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. Такое мнение озвучила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.