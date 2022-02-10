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ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 16:31
Экономика
ОПЕК оставила неизменным прогноз по увеличению спроса на нефть
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз о повышении спроса на энергоресурс в текущем году. Незначительные изменения коснулись оценки роста по итогам 2021 года за счет данных США, пишет ТАСС.

Мировой спрос на черное золото в прошлом году составил 96,6 млн баррелей в сутки. В 2022-м этот показатель вырастет до 100,8 миллиона баррелей, ожидают эксперты на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

Вероятное увеличение предложения на рынке со стороны государств, не входящих в ОПЕК, также осталось неизменным. Согласно подсчетам, оно будет равняться 3 млн баррелей в сутки. Одним из главных драйверов роста должны стать США.

Страны ОПЕК+ ранее утвердили повышение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки.

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